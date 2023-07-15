Военное обозрение

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Под Пятихатками штурмовая авиация ВКС РФ поразила около десятка мест скопления личного состава ВСУ

Под Пятихатками штурмовая авиация ВКС РФ поразила около десятка мест скопления личного состава ВСУ

На Запорожском направлении под Пятихатками штурмовая авиация ВКС РФ поразила около десятка мест скопления личного состава ВСУ.

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