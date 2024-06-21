Фитнес-программа «90 секунд»: простые и эффективные упражнения для ленивых Алёна Юрьева Американский тренер Пит Секуа разработал уникальную фитнес-программу, которая идеально подойдет для тех, кто хочет похудеть, но не готов тратить много времени на тренировки.
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