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Фитнес-программа «90 секунд»: простые и эффективные упражнения для ленивых

Фитнес-программа «90 секунд»: простые и эффективные упражнения для ленивых

Фитнес-программа «90 секунд»: простые и эффективные упражнения для ленивых Алёна Юрьева Американский тренер Пит Секуа разработал уникальную фитнес-программу, которая идеально подойдет для тех, кто хочет похудеть, но не готов тратить много времени на тренировки.

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