Чистая прибыль Honda Motor в 1 квартале составила $2 млрд против убытка годом ранее

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящийся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года, завершившегося 30 июня, составила 222,5 миллиарда иен (около 2 миллиардов долларов) против убытка в 80,87 миллиарда иен (740 миллионов долларов), сообщается в финансовой отчетности компании.