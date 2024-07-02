Иракский Курдистан перечислил Багдаду $53 млн нефтяных доходов

Более 70 млрд иракских динаров (приблизительно 53 559 млн долларов США) в федеральную казну в Багдаде в качестве нефтяных доходов за март 2024 года перечислило Министерство финансов и экономики Регионального правительства Курдистана (РПК), 1 июля сообщает Shafaq News.