Уголовное дело за разбой возбудили после налета на офис микрозаймов в Пушкине

Неизвестный забрал около 112 тысяч рублей, угрожая сотруднице ножом. Полиция разыскивает мужчину, который утром 16 мая совершил нападение на офис микрофинансовой компании.
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