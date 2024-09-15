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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе подарил свою футболку болбою сразу после замены в матче с «Сосьедадом»

В субботу «Реал» на выезде одержал победу над «Реал Сосьедад» (2:0). Килиан Мбаппе, реализовавший второй пенальти мадридцев, был заменен в конце игры.

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