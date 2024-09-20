Нотариусы рассказали о самых неожиданных предметах в залогах россиян под кредиты: собаки, комбайны и секс-игрушки

В 2024 году россияне стали чаще оставлять в залог под кредиты необычные предметы. Если раньше основным залогом были автомобили, то сейчас в список попадают не только машины, но и видеокарты, драгоценности, а также сельскохозяйственная техника, животные и даже товары из секс-шопов.