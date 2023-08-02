Военное обозрение

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Директор департамента МИД РФ: Украина остается де-юре членом СНГ

Директор департамента МИД РФ: Украина остается де-юре членом СНГ

Хотя уже полтора года продолжается специальная военная операция ВС РФ, Украина до сих пор формально остается в составе Содружества независимых государств (СНГ).

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