Ждать ли прорыва в области батарей для электромобилей

Вопрос о достоинствах и недостатках электромобиля поднимался на ВО неоднократно. При этом никогда не обсуждались предельные возможности автомобильных батарей и то, насколько электромобиль может приблизиться по своим характеристикам к машине с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).