A Haber: лесной пожар в Измире приблизился к населённым пунктам

Службы Турции уже около месяца не могут справиться с огнём.Как сообщает телеканал A Haber, под воздействием сильного ветра огонь лесного пожара в турецком Измире приблизился вплотную к населённым пунктам региона и помешал работе международного аэропорта.
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