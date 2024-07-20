Спикер МИД Захарова: Россия не угрожает Норвегии

Российская Федерация не угрожает Норвегии. Об этом заявила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о пересмотре в скандинавском государстве самоограничений на иностранную военную деятельность вблизи границы с РФ.