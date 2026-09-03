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Источники: США предупредили о жестком ответе при нападении Израиля на «Хезболлу»

Источники: США предупредили о жестком ответе при нападении Израиля на «Хезболлу»

Иран предупредил США, что атака Израиля на позиции "Хезболлы" в Ливане повлечет за собой жесткий ответ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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