Как блеснуть на новогоднем празднике: секреты идеального тоста от эксперта Седы Каспаровой

Каждый из нас хоть раз в жизни оказывался в ситуации, когда нужно сказать тост. На многих праздниках и корпоративных вечеринках ожидается, что кто-то возьмёт слово, и если это выпадает вам, хочется блеснуть и задать правильный тон происходящему.