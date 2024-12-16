Как блеснуть на новогоднем празднике: секреты идеального тоста от эксперта Седы Каспаровой

Каждый из нас хоть раз в жизни оказывался в ситуации, когда нужно сказать тост. На многих праздниках и корпоративных вечеринках ожидается, что кто-то возьмёт слово, и если это выпадает вам, хочется блеснуть и задать правильный тон происходящему.
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