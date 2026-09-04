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Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 10 тысяч авиабомб

Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 10 тысяч авиабомб

Американский Госдеп заявил, что одобряет потенциальную продажу Саудовской Аравии высокоточных авиационных боеприпасов JDAM-ER увеличенной дальности и иного оборудования.

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