Алексей Петрович: "Народ поддержал политическую сплочённость молдавских политиков в День Победы"

Принимая во внимание массовость проведенного 9 мая в Кишиневе шествия Бессмертного полка и Марша Победы можно с уверенностью сказать, что народ поддержал и оценил политическую сплочённость, проявленную молдавскими политиками в День Победы.
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