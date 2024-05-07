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Приемный сын главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы

Приемный сын главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы

Иван Сырский участвует в мероприятии уже 10-й год подряд. Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Иван Сырский принял участие в организованном в Австралии автопробеге в честь Дня Победы.

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