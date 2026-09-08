"I don't regret it," Lavrov commented on his obscene remark about "morons"

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said he did not regret his obscene remarks about "morons" at a press conference in Moscow following talks with the Foreign Minister of Saudi Arabia in 2015.
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