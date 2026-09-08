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The Eurasia Daily news agency

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"I don't regret it," Lavrov commented on his obscene remark about "morons"

"I don't regret it," Lavrov commented on his obscene remark about "morons"

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said he did not regret his obscene remarks about "morons" at a press conference in Moscow following talks with the Foreign Minister of Saudi Arabia in 2015.

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