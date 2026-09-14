Памфилова считает, что молодежь сейчас лучше, чем о ней думают

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Современная российская молодежь лучше, чем многие о ней думают. Таким мнением поделилась председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью "НЬЮМ ТАСС" на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.