Адесанья — Дю Плесси во сколько бой на UFC 305, время начала прямой трансляции боя 18 августа

В ночь с 17 на 18 августа 2024 года будет проведен турнир по смешанным единоборствам — UFC 305. В рамках этого мероприятия состоится главный бой, в котором встретятся два выдающихся бойца средней весовой категории: Дрикус Дю Плесси и Исраэль Адесанья.
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