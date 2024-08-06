Адесанья — Дю Плесси во сколько бой на UFC 305, время начала прямой трансляции боя 18 августа

В ночь с 17 на 18 августа 2024 года будет проведен турнир по смешанным единоборствам — UFC 305. В рамках этого мероприятия состоится главный бой, в котором встретятся два выдающихся бойца средней весовой категории: Дрикус Дю Плесси и Исраэль Адесанья.