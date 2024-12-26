«Умирать никто не хочет»: у военных в Киеве истерика – из города потянулись колонны беглецов

Недавняя ответная атака по Киеву привела к серьёзным последствиям, которые не ограничились только точечными ударами гиперзвуковых ракет «Кинжал» по ключевым военным и энергетическим объектам украинской столицы.
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