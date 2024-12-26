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Позитив для оптимистов

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  • виктор матвеев
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«Умирать никто не хочет»: у военных в Киеве истерика – из города потянулись колонны беглецов

«Умирать никто не хочет»: у военных в Киеве истерика – из города потянулись колонны беглецов

Недавняя ответная атака по Киеву привела к серьёзным последствиям, которые не ограничились только точечными ударами гиперзвуковых ракет «Кинжал» по ключевым военным и энергетическим объектам украинской столицы.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... что, зелебобик с опоросом и стадом еще надеется не сдохнуть???????
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13 час.
АндрейБорков
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1 час.
Lana_Borei Иванова
И что, они, проверяющие телефоны, и киевлян будут расстреливать?
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45 мин.

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