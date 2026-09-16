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Нижегородская правда

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Банки повышают ставки по долгосрочным вкладам

Банки повышают ставки по долгосрочным вкладам

На фоне того, что Банк России на последнем заседании сохранил ключевую ставку без изменений, участники рынка начали повышать доходность по долгосрочным вкладам.

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