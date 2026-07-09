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Царьград

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Минобороны: уничтожено 152 украинских БПЛА за 12 часов

Минобороны: уничтожено 152 украинских БПЛА за 12 часов

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 152 украинских беспилотников в течение 12 часов. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и другими областями, а также над Крымом и Азовским морем.

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