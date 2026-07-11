Зеленский утверждает, что Китай требует от России не применять ЯО на Украине Китай якобы потребовал от России не применять ядерное оружие в ходе .
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Зеленский утверждает, что Китай требует от России не применять ЯО на Украине Китай якобы потребовал от России не применять ядерное оружие в ходе .
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