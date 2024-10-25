Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве

Также Мочальникову вменяют злоупотребление полномочиямиЗаместитель главы Минэнерго Сергей Мочальников подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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