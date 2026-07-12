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OpenAI лишилась руководителя направления безопасности на фоне масштабной перестройки управления

OpenAI лишилась руководителя направления безопасности на фоне масштабной перестройки управления

OpenAI меняет структуру управления безопасностью ИИ на фоне ускорения разработки новых моделей и подготовки к дальнейшему расширению бизнесаOpenAI покидает руководитель направления систем безопасности Йоханнес Хайдеке (Johannes Heidecke), который отвечал за работу по оценке рисков и надёжности моделей компании.

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