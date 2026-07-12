OpenAI лишилась руководителя направления безопасности на фоне масштабной перестройки управления

OpenAI меняет структуру управления безопасностью ИИ на фоне ускорения разработки новых моделей и подготовки к дальнейшему расширению бизнесаOpenAI покидает руководитель направления систем безопасности Йоханнес Хайдеке (Johannes Heidecke), который отвечал за работу по оценке рисков и надёжности моделей компании.