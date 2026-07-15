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Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль о матче с Англией: «Мы играем против пиратов-узурпаторов. Это Мальвинские острова, это Диего, это возможность остановить захватчиков»

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль заявила о политическом значении матча против сборной Англии в полуфинале чемпионата мира-2026.

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