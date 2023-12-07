Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Медведчук: убийст...
  • Сергей О
    Ну не так же просто он ударил была причина думаю это поведение одноклассникаШкольник получил ...
  • Boris Borisov
    Вадик , что за тягомотную  хрень ты написал. На третьей строке мозг уже не воспринимает смысл . Наверное ты методист....«Не вой», - сказа...

В МВД заявили, что открывшая стрельбу в брянской гимназии девочка погибла

В МВД заявили, что открывшая стрельбу в брянской гимназии девочка погибла

В Министерстве внутренних дел России в четверг, 7 декабря, заявили, что ранее сегодня школьница пронесла в гимназию в Брянске огнестрельное оружие, совершила несколько выстрелов и добровольно ушла из жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх