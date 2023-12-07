В МВД заявили, что открывшая стрельбу в брянской гимназии девочка погибла

В Министерстве внутренних дел России в четверг, 7 декабря, заявили, что ранее сегодня школьница пронесла в гимназию в Брянске огнестрельное оружие, совершила несколько выстрелов и добровольно ушла из жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии