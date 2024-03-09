Переводчик не справился с переводом Зеленскому с турецкого на украинский

Переводчик президента Украины Владимира Зеленского не справился с вопросом турецкого журналиста в рамках совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после встречи в Стамбуле.
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