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"В ближайшее время нет планов вернуться на Украину"

"В ближайшее время нет планов вернуться на Украину"

"В ближайшее время нет планов вернуться на Украину"Бывший студент МГУ Сергей Гулько, которого отчислили после задержания за сбор денег для ВСУ и депортировали из России, не собирается возвращаться на Украину.

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Комментарии
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Андрей
а почему не посадили эту тварь?
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