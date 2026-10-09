В США через российский порт пошли белорусские удобрения

США получают первую партию белорусских удобрений после смягчения санкций против Минска. Как пишет FT, 30 тысяч тонн должны прибыть в порт Нового Орлеана 14 октября.
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