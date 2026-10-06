НДС на устрицы и лобстеров хотят повысить вдвое

Льготную ставку НДС на устрицы, омаров, лобстеров, лангустинов и другие дорогие морепродукты следует отменить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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