Дворец единоборств в Ижевске готов на 60%

Ижевск. Удмуртия. Техническая готовность Дворца единоборств в Ижевске составляет около 60%. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.
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