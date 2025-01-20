SUSANIN
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SUSANIN

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Дворец единоборств в Ижевске готов на 60%

Дворец единоборств в Ижевске готов на 60%

Ижевск. Удмуртия. Техническая готовность Дворца единоборств в Ижевске составляет около 60%. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

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