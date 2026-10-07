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За 70, а всё ещё в кадре: 9 советских актёров, которые не оставили кино

За 70, а всё ещё в кадре: 9 советских актёров, которые не оставили кино

В советском кино снимали много — и душевно, и качественно. Актёров той эпохи, увы, становится всё меньше: многих уже нет в живых, а кто-то из оставшихся давно оставил съёмки или выходит только на театральную сцену.

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