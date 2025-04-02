РЭО: 9 регионов рискуют остаться без корректных данных объема образования отходов

Еврейская автономная область, Забайкальский край, Костромская и Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Республики Алтай, Дагестан, Ингушетия и Тыва вошли в число регионов, у которых полностью отсутствует передача данных с постов весового контроля в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).