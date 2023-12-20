Израильтянам мало сектора Газа - Нетаньяху хочет оккупировать юг Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант заявили главе Пентагона Ллойду Остину во время его визита на Ближний Восток, что в южной части Ливана необходимо создать «буферную зону», чтобы предотвратить трансграничные обстрелы израильских населенных пунктов.
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