Израильтянам мало сектора Газа - Нетаньяху хочет оккупировать юг Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант заявили главе Пентагона Ллойду Остину во время его визита на Ближний Восток, что в южной части Ливана необходимо создать «буферную зону», чтобы предотвратить трансграничные обстрелы израильских населенных пунктов.