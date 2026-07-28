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В самолетах Boeing 737 MAX новая проблема: во время турбулентности кресла могут оторваться

В самолетах Boeing 737 MAX новая проблема: во время турбулентности кресла могут оторваться

Проверка грозит 453 самолетамФедеральное управление гражданской авиации США (FAA) собирается выпустить новую директиву по летной годности для части самолетов Boeing 737 MAX после получения информации о возможной неправильной установке некоторых пассажирских кресел.

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