В Польше сообщили о страхах НАТО из-за «Северного потока-2»

Североатлантический альянс опасается усиления российского присутствия в Балтийском море в связи с запуском магистрального газопровода «Северный поток-2».
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