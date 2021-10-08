Мировое обозрение

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Кожокарь
    созреет и подружит - все еще впереди !Экс-депутат Рады ...
  • Сергей Чернов
    опять прогибаются .Захарова подтверд...
  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...

В Польше сообщили о страхах НАТО из-за «Северного потока-2»

В Польше сообщили о страхах НАТО из-за «Северного потока-2»

Североатлантический альянс опасается усиления российского присутствия в Балтийском море в связи с запуском магистрального газопровода «Северный поток-2».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх