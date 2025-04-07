Москва: Температура 10°C вернется в апреле после снегопада и похолодания

В Москве похолодание: температура воздуха вернется к отметке +10°C лишь в середине апреля. Гидрометцентр прогнозирует усиление снегопада, выпадет до месячной нормы осадков, а снежный покров достигнет 15 см, сообщается Романом Вильфандом.