Онлайн-образование без границ для дошкольных учреждений: сотни педагогов прошли обучение

Сегодня, 26 марта, более 300 педагогов и менеджеров в области раннего образования приняли участие в практической конференции "Онлайн-образование без границ с точки зрения дошкольного образования", организованной Главным управлением образования, молодежи и спорта кишиневской мэрии.