Онлайн-образование без границ для дошкольных учреждений: сотни педагогов прошли обучение

Сегодня, 26 марта, более 300 педагогов и менеджеров в области раннего образования приняли участие в практической конференции "Онлайн-образование без границ с точки зрения дошкольного образования", организованной Главным управлением образования, молодежи и спорта кишиневской мэрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии