Десятки домов в Туле останутся без электричества в пятницу, 29 марта

Некоторые жители Тулы останутся без света завтра, 29 марта. В этот день специалисты Тульских городских электрических сетей будут проводить на объектах плановые ремонтные работы, как сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации.
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