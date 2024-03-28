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Десятки домов в Туле останутся без электричества в пятницу, 29 марта

Десятки домов в Туле останутся без электричества в пятницу, 29 марта

Некоторые жители Тулы останутся без света завтра, 29 марта. В этот день специалисты Тульских городских электрических сетей будут проводить на объектах плановые ремонтные работы, как сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации.

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