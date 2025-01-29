В России решили заняться не знающими русский мигрантами-врачами

РИА Новости Учебники для русскоязычных школ в Российско-Таджикском (славянском) университете© РИА Новости / Сергей Пятаков В Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.