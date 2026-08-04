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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Либо снимайте ― либо отчисляйтесь»: студенток-медиков отстранили от практики по хирургии из-за хиджабов

«Либо снимайте ― либо отчисляйтесь»: студенток-медиков отстранили от практики по хирургии из-за хиджабов

Мусульманки массово жалуются на запрет ношения религиозной одежды в больницах и учебных заведениях Ханты-Мансийский автономный округ продолжает отстаивать право россиян на светское государство.

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Комментарии
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Е Пронина
и бороды тоже, это они в России так развлекаются, но тем и легче они определяются мракобесы,,, лишать гражданства, если получили и высылать их пачками под любым предлогом, а в учебные заведения таких не принимать, ссылаясь на харам ,,,,
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1 м.
yuriy ivanov
Противно смотреть на обмотанные головы (вдобавок неприятно, некрасивые). ... фантомасы
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1 м.
Ирина Викторовна
Хоть в одном регионе чиновники за ум взялись. Проблемные студентки - проблемные работники, таким студенткам оказывается не знания  нужны, а хиджабы , на работе будут выбирать кого хотят лечить кого нет, кому операцию делать, кому нет, а если авария какая-нибудь, людей оперировать быстро надо, а &quot;студентки&quot; с дипломами в приемном покое будут хиджабами трясти на предмет чего им  делать можно, а чего нет, тем более что у них у всех один ответ: на всё воля их Бога, какая тут клятва Гиппократа, вроде учатся, а смысл клятвы &quot;Отцу медицины&quot;, так и не понимают. А зачем они учиться идут, зачем деньги  на их обучение тратятся, львиная доля таких &quot;студенток&quot; работать не будет,  зачем им диплом, за невесту с дипломом калым больше?
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1 м.