«Либо снимайте ― либо отчисляйтесь»: студенток-медиков отстранили от практики по хирургии из-за хиджабов

и бороды тоже, это они в России так развлекаются, но тем и легче они определяются мракобесы,,, лишать гражданства, если получили и высылать их пачками под любым предлогом, а в учебные заведения таких не принимать, ссылаясь на харам ,,,,

Ирина Викторовна

Хоть в одном регионе чиновники за ум взялись. Проблемные студентки - проблемные работники, таким студенткам оказывается не знания нужны, а хиджабы , на работе будут выбирать кого хотят лечить кого нет, кому операцию делать, кому нет, а если авария какая-нибудь, людей оперировать быстро надо, а "студентки" с дипломами в приемном покое будут хиджабами трясти на предмет чего им делать можно, а чего нет, тем более что у них у всех один ответ: на всё воля их Бога, какая тут клятва Гиппократа, вроде учатся, а смысл клятвы "Отцу медицины", так и не понимают. А зачем они учиться идут, зачем деньги на их обучение тратятся, львиная доля таких "студенток" работать не будет, зачем им диплом, за невесту с дипломом калым больше?