Центр содействия семейному воспитанию в Петербурге получил имя Токтогон Алтыбасаровой

Решение о присвоении учреждению имени этой выдающейся женщины было принято Топонимической комиссией Токтогон Алтыбасарова в годы Великой Отечественной войны проживала в Киргизской ССР и приняла под свою опеку 150 воспитанников детских домов, эвакуированных из блокадного Ленинграда.
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