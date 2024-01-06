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В Петербурге появятся новая улица и аллея: что они будут из себя представлять

В Петербурге появятся новая улица и аллея: что они будут из себя представлять

Рассказываем, где в Петербурге появятся новая улица и аллея. В Петербурге запланировано строительство новых инфраструктурных объектов: в Московском районе появится новая улица, а в Приморском районе будет продолжена Арцеуловская аллея.

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