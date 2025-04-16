Сибирячку, зарубившую своих детей, арестовали: главное за сутки в Сибири

В Красноярском крае суд вынес приговор местной жительнице, которая хладнокровно убила своих детей, в столице Сибири прикрыли лавочку по нелегальной миграции, жителей десятков сел и городов Приангарья отключили от электричества из-за урагана, на дорогах Новосибирска расползается асфальт, а цена на бензин взлетели до небес.
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