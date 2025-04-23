В Астрахани у иностранца изъяли наркотики замаскированные под камни

43-летний иностранец попытался избавиться от них в машине патрульной службы. Стражи порядка задержали наркодилера с 53 свертками наркотика, которые были замаскированны под камни: дозы были обклеены пластилином.
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