Сотрудниками полиции возбуждено 3 уголовных дела о незаконной добычи водных биологических ресурсов в Хабаровском крае

В рамках операции «Путина-2024» сотрудники ОМВД России по Амурскому району в акватории р. Амур в течение суток задержали двоих жителей села Вознесенское и одного амурчанина занимавшихся выловом красной рыбы.
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