Премьер Сирии выступил с обращением на фоне падения правительства Асада

Второе лицо сирийской республики признало падение власти Башара Асада.Глава сирийского правительства Мухаммад Гази аль-Джалали заявил о том, что в истории страны наступил новый этап, и выразил готовность сотрудничать с новым руководством Сирии.
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