Facebook отложил выход сотрудников в офисы в США до января 2022 года

В компании Facebook решили отложить выход сотрудников с удаленного формата в офисы в Соединенных Штатах и некоторых других странах до января 2022 года в связи с массовым распространением "дельта"-штамма коронавируса, сообщает телеканал CNBC.
В компании Facebook решили отложить выход сотрудников с удаленного формата в офисы в Соединенных Штатах и некоторых других странах до января 2022 года в связи с массовым распространением "дельта"-штамма коронавируса, сообщает телеканал CNBC.
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