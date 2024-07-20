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Закон, порядок, государство

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Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ГрВ «Центр» в зоне проведения СВО

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ГрВ «Центр» в зоне проведения СВО

В завершении выступления военнослужащие поблагодарили артистов и музыкантов оглушительными овациями, а большинство присутствующих зрителей попросили известную артистку оставить автограф на память.

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